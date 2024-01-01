Espresso Ex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Espresso Ex, önde gelen merkezi borsalarda ve Uniswap gibi merkeziyetsiz platformlarda işlem görenler de dahil olmak üzere 10.000'den fazla varlıktan oluşan geniş bir yelpazede izinsiz türev alım satımı kolaylaştıran son teknoloji bir merkeziyetsiz finans protokolüdür.