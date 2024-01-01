Espresso Ex | COF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Espresso Ex Hızlı Proje Tanıtımı
Espresso Ex, önde gelen merkezi borsalarda ve Uniswap gibi merkeziyetsiz platformlarda işlem görenler de dahil olmak üzere 10.000'den fazla varlıktan oluşan geniş bir yelpazede izinsiz türev alım satımı kolaylaştıran son teknoloji bir merkeziyetsiz finans protokolüdür.Espresso Ex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
COF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCOF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCOF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000