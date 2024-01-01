CODAI | CODAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CODAI Hızlı Proje Tanıtımı
CODAI, geliştiricilerin Binance Smart Chain (BSC) üzerinde akıllı sözleşmeler yazma, optimize etme ve dağıtma şeklini dönüştürmek için Yapay Zekanın gücünden yararlanan, çığır açan, merkeziyetsiz bir kripto projesidir. En son yapay zeka teknolojilerini BSC ağının verimliliği ve güvenliği ile birleştiren CODAI, kod oluşturma sürecinde devrim yaratarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır ve genel ekosistemin güvenilirliğini artırır.CODAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCODAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCODAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000