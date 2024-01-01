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CODAI, geliştiricilerin Binance Smart Chain (BSC) üzerinde akıllı sözleşmeler yazma, optimize etme ve dağıtma şeklini dönüştürmek için Yapay Zekanın gücünden yararlanan, çığır açan, merkeziyetsiz bir kripto projesidir. En son yapay zeka teknolojilerini BSC ağının verimliliği ve güvenliği ile birleştiren CODAI, kod oluşturma sürecinde devrim yaratarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltır ve genel ekosistemin güvenilirliğini artırır.