Connectome | CNTM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Connectome Hızlı Proje Tanıtımı
Connectome, insan benzeri yapay zeka asistanı "Sanal İnsan Aracı"nı (VHA) gerçekleştiren bir teknoloji platformudur. VHA'lar, Yapay Zeka (AI), Game AI (insan benzeri akıllı NPC teknolojisi), blok zinciri ve beşeri bilimlerinden yararlanarak kişisel asistanlar, üretken organizasyonların ve şirketlerin temel taşı olabilir, ayrıca sağlık hizmetlerine yardımcı olabilir ve insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini sağlar.Connectome geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCNTM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCNTM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz14,000,000,000