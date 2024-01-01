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Connectome, insan benzeri yapay zeka asistanı "Sanal İnsan Aracı"nı (VHA) gerçekleştiren bir teknoloji platformudur. VHA'lar, Yapay Zeka (AI), Game AI (insan benzeri akıllı NPC teknolojisi), blok zinciri ve beşeri bilimlerinden yararlanarak kişisel asistanlar, üretken organizasyonların ve şirketlerin temel taşı olabilir, ayrıca sağlık hizmetlerine yardımcı olabilir ve insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini sağlar.