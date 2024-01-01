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Caduceus, merkeziyetsiz uç işleme için özel olarak meta evren tabanı ve merkeziyetsiz dijital dünya için oluşturulmuş altyapı düzeyinde açık bir blok zinciri platformu olan meta evren protokolüdür. Caduceus, geliştiricilere, yaratıcılara ve kullanıcılara rakipsiz bir meta evren deneyimi sunmak için genişletilmiş gerçeklik teknolojisiyle birlikte merkeziyetsiz işleme ve uç bilgi işlemi kullanır.