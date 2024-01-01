Caduceus | CMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Caduceus Hızlı Proje Tanıtımı
Caduceus, merkeziyetsiz uç işleme için özel olarak meta evren tabanı ve merkeziyetsiz dijital dünya için oluşturulmuş altyapı düzeyinde açık bir blok zinciri platformu olan meta evren protokolüdür. Caduceus, geliştiricilere, yaratıcılara ve kullanıcılara rakipsiz bir meta evren deneyimi sunmak için genişletilmiş gerçeklik teknolojisiyle birlikte merkeziyetsiz işleme ve uç bilgi işlemi kullanır.Caduceus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000