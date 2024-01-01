NFTCloud geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

NFTCloud, tüm Web3 girişimcileri, yaratıcıları ve meraklıları için Araç Paketi sunan bir platformdur. NFTCloud, araç ve hizmetlerine ek olarak, büyüleyici kutularda paketlenmiş çarpıcı sanat eserlerinden oluşan ve aynı zamanda sahipleri için düzenli gelir sağlayan bir yatırım görevi gören Büyüleyici Kutu Koleksiyonu'nu da sunmaktadır.