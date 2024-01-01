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CLEO | CLEO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

CLEO Hızlı Proje Tanıtımı

Cleo, kullanıcıların ürünleri teşvik edici olarak kullanarak gelir elde etmelerini sağlayan bir satış ve pazarlama teknolojisi platformudur. Ölçeklendirme, şeffaflık ve yürütme ispatı sağlamak için Blok Zinciri ve NFT teknolojisini kullanmaktadır. Temel olarak markalar etkileşim ister ve insanlar iyilik yapmak ister, ancak aynı zamanda iyiliği yönlendirebilme ve uygulandığına dair kanıt ister. Cleo bunu, NFT şeklinde paylaşacak bir şeye sahip olma avantajıyla birlikte sunuyor.
CLEO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CLEO Token MEXC'de

MEXC Borsası, CLEO (CLEO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CLEO alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CLEO satın almak veya MEXC CLEO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CLEO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CLEO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCLEO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCLEO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
CLEO Fiyat HesaplayıcıCLEO Satın Alma

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