CLEO | CLEO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CLEO Hızlı Proje Tanıtımı
Cleo, kullanıcıların ürünleri teşvik edici olarak kullanarak gelir elde etmelerini sağlayan bir satış ve pazarlama teknolojisi platformudur. Ölçeklendirme, şeffaflık ve yürütme ispatı sağlamak için Blok Zinciri ve NFT teknolojisini kullanmaktadır. Temel olarak markalar etkileşim ister ve insanlar iyilik yapmak ister, ancak aynı zamanda iyiliği yönlendirebilme ve uygulandığına dair kanıt ister. Cleo bunu, NFT şeklinde paylaşacak bir şeye sahip olma avantajıyla birlikte sunuyor.CLEO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CLEO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCLEO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCLEO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000