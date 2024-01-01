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Cleo, kullanıcıların ürünleri teşvik edici olarak kullanarak gelir elde etmelerini sağlayan bir satış ve pazarlama teknolojisi platformudur. Ölçeklendirme, şeffaflık ve yürütme ispatı sağlamak için Blok Zinciri ve NFT teknolojisini kullanmaktadır. Temel olarak markalar etkileşim ister ve insanlar iyilik yapmak ister, ancak aynı zamanda iyiliği yönlendirebilme ve uygulandığına dair kanıt ister. Cleo bunu, NFT şeklinde paylaşacak bir şeye sahip olma avantajıyla birlikte sunuyor.