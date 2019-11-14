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"Nervos Network, günümüzde Bitcoin ve Ethereum gibi blok zincirlerinin karşılaştığı en büyük zorlukları çözen açık kaynaklı halka açık blok zinciri ekosistemi ve protokoller topluluğudur. Nervos CKB (Ortak Bilgi Tabanı), Nervos Network'ün katman 1, iş kanıtı halka açık blok zinciri protokolüdür. Herhangi bir kripto varlığın Bitcoin'in güvenliği, değişmezliği ve izin gerektirmeyen doğasıyla saklamaya izin verirken, akıllı sözleşmeleri, katman 2 ölçeklendirmeyi mümkün kılar ve ""değer deposu"" kripto-ekonomik tasarımı ve yerel tokeni CKByte aracılığıyla toplam ağ değerini yakalar."