Common Knowledge Base, Nervos Network | CKB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Common Knowledge Base, Nervos Network Hızlı Proje Tanıtımı
"Nervos Network, günümüzde Bitcoin ve Ethereum gibi blok zincirlerinin karşılaştığı en büyük zorlukları çözen açık kaynaklı halka açık blok zinciri ekosistemi ve protokoller topluluğudur.
Nervos CKB (Ortak Bilgi Tabanı), Nervos Network'ün katman 1, iş kanıtı halka açık blok zinciri protokolüdür. Herhangi bir kripto varlığın Bitcoin'in güvenliği, değişmezliği ve izin gerektirmeyen doğasıyla saklamaya izin verirken, akıllı sözleşmeleri, katman 2 ölçeklendirmeyi mümkün kılar ve ""değer deposu"" kripto-ekonomik tasarımı ve yerel tokeni CKByte aracılığıyla toplam ağ değerini yakalar."Common Knowledge Base, Nervos Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCKB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-11-14
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.01 USDT
Maksimum Arz68,544,000,000