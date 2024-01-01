Manchester City Fan Token | CITY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Manchester City Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
$CITY, tek resmi Manchester City F.C. Fan Tokeninin adıdır.Manchester City Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CITY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCITY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCITY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000