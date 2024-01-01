CHRISPUMP | CHRISPUMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHRISPUMP Hızlı Proje Tanıtımı
Noel coşkusunun kripto dünyasıyla buluştuğu Christmas Pump'a hoş geldiniz! Noel 2024'te tatil neşesini yaymak için tasarlanmış bir meme coiniz. Topluluğumuza katılın ve bu bayram sezonunu birlikte daha da özel hale getirelim! Not: Christmas Pump (CHRISTMAS) projesi MEXC'de CHRISPUMP kısaltması ile birlikte CHRISPUMP olarak adlandırılacaktır. Lütfen yatırma ve çekme işlemlerine devam etmeden önce bu değişikliği dikkate alın.CHRISPUMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHRISPUMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHRISPUMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHRISPUMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,512,251,225,122,512