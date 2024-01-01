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Noel coşkusunun kripto dünyasıyla buluştuğu Christmas Pump'a hoş geldiniz! Noel 2024'te tatil neşesini yaymak için tasarlanmış bir meme coiniz. Topluluğumuza katılın ve bu bayram sezonunu birlikte daha da özel hale getirelim! Not: Christmas Pump (CHRISTMAS) projesi MEXC'de CHRISPUMP kısaltması ile birlikte CHRISPUMP olarak adlandırılacaktır. Lütfen yatırma ve çekme işlemlerine devam etmeden önce bu değişikliği dikkate alın.