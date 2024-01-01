CHONKY | CHONKY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHONKY Hızlı Proje Tanıtımı
CHONKY bir coinden çok daha fazlasıdır; genişleyen DApp ekosistemi, yüksek kaliteli ürünleri ve etkileşimli deneyimleriyle bir yaşam tarzı markasını temsil etmektedir. Proje büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, CHONKY kripto para dünyasında lider bir güç olmaya hazırlanıyor.CHONKY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHONKY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHONKY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCHONKY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz499,979,341,585.93