CHMPZ | CHMPZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHMPZ Hızlı Proje Tanıtımı
Chimpzee, insanların pasif gelir elde ederken aynı zamanda hayvanları kurtarmaları ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeleri için üç yol sunan ilk Web3 projesidir. Yeni Chimpzee yeşil girişimi, Dünya'nın doğal çevresini korumayı önemli ölçüde vurgulamaktadır. Kamu bilincini artırmayı ve insanların nesli tükenmekte olan türlere yardım eden ve iklim değişikliğiyle mücadele eden hayır kurumlarına katkıda bulunma yöntemlerinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.CHMPZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCHMPZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHMPZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000