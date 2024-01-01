CHMPZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Chimpzee, insanların pasif gelir elde ederken aynı zamanda hayvanları kurtarmaları ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeleri için üç yol sunan ilk Web3 projesidir. Yeni Chimpzee yeşil girişimi, Dünya'nın doğal çevresini korumayı önemli ölçüde vurgulamaktadır. Kamu bilincini artırmayı ve insanların nesli tükenmekte olan türlere yardım eden ve iklim değişikliğiyle mücadele eden hayır kurumlarına katkıda bulunma yöntemlerinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.