Tranchess | CHESS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tranchess Hızlı Proje Tanıtımı
Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.Tranchess geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHESS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHESS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHESS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000