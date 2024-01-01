Cheqd geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cheqd, kullanıcılara ve kuruluşlara verileri üzerinde sahiplik, taşınabilirlik ve kontrol yetkisi veren, gizliliği koruyan bir ödeme ve kimlik bilgisi ağıdır. Self Egemen Kimlik (SSI) ve Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri üzerine inşa edilen veriler, bireysel gizliliğe ve piyasa öncelikli ilkelere odaklanarak işlem görebilir.