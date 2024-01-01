Cheqd | CHEQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cheqd Hızlı Proje Tanıtımı
Cheqd, kullanıcılara ve kuruluşlara verileri üzerinde sahiplik, taşınabilirlik ve kontrol yetkisi veren, gizliliği koruyan bir ödeme ve kimlik bilgisi ağıdır. Self Egemen Kimlik (SSI) ve Doğrulanabilir Kimlik Bilgileri üzerine inşa edilen veriler, bireysel gizliliğe ve piyasa öncelikli ilkelere odaklanarak işlem görebilir.Cheqd geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCHEQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHEQ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz