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Chamcha, Bitcoin ekosisteminde bir öncüdür ve Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) tam anlamıyla bütünleştirmektedir. Amacımız, RWA'ları Bitcoin ekosisteminin yenilikçiliği ve istikrarı ile bütünleştirerek kullanıcılara gelişmiş istikrar, zengin likidite ve aynı zamanda çeşitli ve güvenli yatırım fırsatları sunmaktır.