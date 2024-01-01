CHAMCHA | CHAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CHAMCHA Hızlı Proje Tanıtımı
Chamcha, Bitcoin ekosisteminde bir öncüdür ve Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) tam anlamıyla bütünleştirmektedir. Amacımız, RWA'ları Bitcoin ekosisteminin yenilikçiliği ve istikrarı ile bütünleştirerek kullanıcılara gelişmiş istikrar, zengin likidite ve aynı zamanda çeşitli ve güvenli yatırım fırsatları sunmaktır.CHAMCHA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHAX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCHAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz