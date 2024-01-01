ChangeX | CHANGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ChangeX Hızlı Proje Tanıtımı
ChangeX, PoS varlıklarına odaklanan, mevcut varlıklarda 2 kata kadar APR'ye ve Visa kartının stake işlevini kesintiye uğratmadan staking gelirini harcamasına ve entegre banka hesabına izin verecektir. Ayrıca, benzersiz bir kaldıraçlı staking ürünü tasarlayan çok zincirli gözetimsiz hibrit bir DeFi/CeFi mobil uygulamasıdır.ChangeX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CHANGE Token MEXC'de
MEXC Borsası, ChangeX (CHANGE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CHANGE
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCHANGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCHANGE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz424,999,980