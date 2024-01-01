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ChangeX, PoS varlıklarına odaklanan, mevcut varlıklarda 2 kata kadar APR'ye ve Visa kartının stake işlevini kesintiye uğratmadan staking gelirini harcamasına ve entegre banka hesabına izin verecektir. Ayrıca, benzersiz bir kaldıraçlı staking ürünü tasarlayan çok zincirli gözetimsiz hibrit bir DeFi/CeFi mobil uygulamasıdır.