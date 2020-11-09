Conflux | CFX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Conflux Hızlı Proje Tanıtımı
Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.Conflux geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CFX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCFX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCFX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-11-09
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000