CEX Index | CEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CEX Index Hızlı Proje Tanıtımı
CEX endeksi, merkezi borsaların refahını ölçmek için bir gösterge, piyasanın bir barometresi ve deflasyonist bir tokendir.CEX Index geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000