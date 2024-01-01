CETUS | CETUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CETUS Hızlı Proje Tanıtımı
Cetus, Sui ve Aptos gibi Move tabanlı ekosistemlere odaklanan öncü bir DEX ve konsantre likidite protokolüdür. Artan DeFi popülasyonu tarafından yönlendirilen yatırımcıların, LP'lerin, geliştiricilerin ve türev ürünlerin kapsamlı ihtiyaçlarını karşılamak için ekosistem altyapısının önemli bir parçası olarak çalışır.CETUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CETUS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCETUS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCETUS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000