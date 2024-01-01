CETUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Cetus, Sui ve Aptos gibi Move tabanlı ekosistemlere odaklanan öncü bir DEX ve konsantre likidite protokolüdür. Artan DeFi popülasyonu tarafından yönlendirilen yatırımcıların, LP'lerin, geliştiricilerin ve türev ürünlerin kapsamlı ihtiyaçlarını karşılamak için ekosistem altyapısının önemli bir parçası olarak çalışır.