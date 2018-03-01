Centrality | CENNZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Centrality Hızlı Proje Tanıtımı
Centrality, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla farklı uygulamaları birbirine bağlayan, geleneksel endüstri değer zincirlerini ve konseptlerini kıran, her aşamada yeni başlayanları destekleyen ve ekosistem bağlantısındaki diğer DApp'lerle iş kuran dağıtılmış bir ekosistemdir.Centrality geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CENNZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCENNZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCENNZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-03-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.12 USDT
Maksimum Arz1,200,000,000