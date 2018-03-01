Centrality geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Centrality, blok zinciri teknolojisi aracılığıyla farklı uygulamaları birbirine bağlayan, geleneksel endüstri değer zincirlerini ve konseptlerini kıran, her aşamada yeni başlayanları destekleyen ve ekosistem bağlantısındaki diğer DApp'lerle iş kuran dağıtılmış bir ekosistemdir.