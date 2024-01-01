Celestial | CELT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Celestial Hızlı Proje Tanıtımı
Celestial, GameFi, SocialFi ve NFTSwap ile dünyanın ilk blok zincir meta evren yıldız savaşları oyunudu. Burada, SocialFi kısmı, Celestial meta evrenin yıldızlararası ittifaklara sahip olması, oyuncuları düşmanlara karşı savunmak için ittifaklar kurmaya teşvik etmesi ve diğer gezegenlerden mineralleri ortaklaşa yağmalaması nedeniyle vurgulanmaktadır. Sosyal dünyayı ve oyunu birleştirmek, insanları finansal destekle birbirine bağlaması nedeniyle sosyalleşmeyi daha nitelikli hale getirmektedir.Celestial geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCELT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCELT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000