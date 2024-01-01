Celestial geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Celestial, GameFi, SocialFi ve NFTSwap ile dünyanın ilk blok zincir meta evren yıldız savaşları oyunudu. Burada, SocialFi kısmı, Celestial meta evrenin yıldızlararası ittifaklara sahip olması, oyuncuları düşmanlara karşı savunmak için ittifaklar kurmaya teşvik etmesi ve diğer gezegenlerden mineralleri ortaklaşa yağmalaması nedeniyle vurgulanmaktadır. Sosyal dünyayı ve oyunu birleştirmek, insanları finansal destekle birbirine bağlaması nedeniyle sosyalleşmeyi daha nitelikli hale getirmektedir.