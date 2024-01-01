CELO | CELO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CELO Hızlı Proje Tanıtımı
Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).CELO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CELO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCELO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCELO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000