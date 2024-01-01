CEL | CEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CEL Hızlı Proje Tanıtımı
Celsius Network, kullanıcıların yatırılan kripto para birimlerinden faiz almasına veya kripto teminatlı krediler almasına olanak tanıyan, düzenlenmiş, SEC uyumlu bir borç verme platformudur.CEL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CEL Token MEXC'de
MEXC Borsası, CEL (CEL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de CEL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak CEL satın almak veya MEXC CEL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için CEL tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen CEL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz695,658,160