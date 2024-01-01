CAW CEO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Elon'un bir sonraki CEO'su olmak için tüm bilgelik özelliklerine sahip olan Karga kuşundan ilham alan bir topluluk Meme tokenidir. Elon'un dediği gibi: "Halk için, halk tarafından". CawCEO gerçek insanların tokenidir!