CAW CEO | CAWCEO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CAW CEO Hızlı Proje Tanıtımı
Elon'un bir sonraki CEO'su olmak için tüm bilgelik özelliklerine sahip olan Karga kuşundan ilham alan bir topluluk Meme tokenidir. Elon'un dediği gibi: "Halk için, halk tarafından". CawCEO gerçek insanların tokenidir!CAW CEO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCAWCEO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAWCEO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000,000