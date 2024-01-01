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CATS projesi, blok zinciri alanında dijital varlık yönetimini ve topluluk etkileşimini yeniden tanımlamayı amaçlayan, BEP20 Chain üzerinde kullanıma sunulmuş yenilikçi bir girişimdir. BSC'nin verimlilik ve güvenlik özelliklerinden yararlanan CATS, platformumuzdaki çeşitli ekosistem etkileşimlerini ve ödül yapılarını kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz bir token olan $CATS'i sunmaktadır.