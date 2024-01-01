CATS | CATS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CATS Hızlı Proje Tanıtımı
CATS projesi, blok zinciri alanında dijital varlık yönetimini ve topluluk etkileşimini yeniden tanımlamayı amaçlayan, BEP20 Chain üzerinde kullanıma sunulmuş yenilikçi bir girişimdir. BSC'nin verimlilik ve güvenlik özelliklerinden yararlanan CATS, platformumuzdaki çeşitli ekosistem etkileşimlerini ve ödül yapılarını kolaylaştırmak için tasarlanmış benzersiz bir token olan $CATS'i sunmaktadır.CATS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CATS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCATS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCATS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000