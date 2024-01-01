Catheon Gaming | CATHEON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Catheon Gaming Hızlı Proje Tanıtımı
KPMG & HSBC tarafından Hong Kong'daki 1 numaralı web3 girişimi ve APAC'deki 6400'den fazla girişim arasında 8 numaralı yükselen dev olarak tanınan Catheon Gaming, küresel olarak en hızlı büyüyen entegre blok zinciri oyun ve eğlence şirketidir.Catheon Gaming geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCATHEON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCATHEON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000