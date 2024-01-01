Catheon Gaming geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KPMG & HSBC tarafından Hong Kong'daki 1 numaralı web3 girişimi ve APAC'deki 6400'den fazla girişim arasında 8 numaralı yükselen dev olarak tanınan Catheon Gaming, küresel olarak en hızlı büyüyen entegre blok zinciri oyun ve eğlence şirketidir.