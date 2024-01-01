Cyber Arena geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CyberArena AR/VR, AR/VR özelliklerini ve kripto ekonomisini entegre eden bir projedir. Imperium'un ekosistemindeki 30 milyondan fazla oyuncuya ve dünya çapında 2 milyardan fazla oyuncuya, becerilerini yayın akışının ötesinde paraya dönüştürmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. CyberArena, web2 oyunlarının sınırlarını aşarak, sürükleyici deneyimler ve değer katan beceri oyunları için yeni olanaklar sunuyor. Bu, oyun endüstrisinde bir devrimdir.