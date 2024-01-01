Cyber Arena | CAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cyber Arena Hızlı Proje Tanıtımı
CyberArena AR/VR, AR/VR özelliklerini ve kripto ekonomisini entegre eden bir projedir. Imperium'un ekosistemindeki 30 milyondan fazla oyuncuya ve dünya çapında 2 milyardan fazla oyuncuya, becerilerini yayın akışının ötesinde paraya dönüştürmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. CyberArena, web2 oyunlarının sınırlarını aşarak, sürükleyici deneyimler ve değer katan beceri oyunları için yeni olanaklar sunuyor. Bu, oyun endüstrisinde bir devrimdir.Cyber Arena geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000