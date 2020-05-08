Cashaa | CAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Cashaa Hızlı Proje Tanıtımı
Cashaa, yüzlerce kripto işletmesine bankacılık yapan Birleşik Krallık merkezli en büyük kripto dostu neo-bankadır. 2016 yılında, Bitcoin kullanarak İngiltere'den Asya ve Afrika'ya (CashAA) P2P nakit transferi hizmeti olarak başlamıştır. 2017'nin sonlarında Cashaa, tüm kripto endüstrisi için bankacılık sorununu çözmeye karar vermiştir. Şimdi eski ve yeni para için kripto dostu bir bankacılık platformu ile hazırdır.Cashaa geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-05-08
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.02 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000