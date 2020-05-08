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Cashaa, yüzlerce kripto işletmesine bankacılık yapan Birleşik Krallık merkezli en büyük kripto dostu neo-bankadır. 2016 yılında, Bitcoin kullanarak İngiltere'den Asya ve Afrika'ya (CashAA) P2P nakit transferi hizmeti olarak başlamıştır. 2017'nin sonlarında Cashaa, tüm kripto endüstrisi için bankacılık sorununu çözmeye karar vermiştir. Şimdi eski ve yeni para için kripto dostu bir bankacılık platformu ile hazırdır.