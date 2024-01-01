Carecoin | CARE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Carecoin Hızlı Proje Tanıtımı
CARE'in amacı, dünyadaki tüm insanların çeşitli hastalıklardan kurtulması, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmesi için dünyadaki tıbbi bakış açısında devrim yapmaktır. Bu projeden elde edilen nakit, geleceğin tıbbi teknolojisinin erken gelişimine yatırım yapmakta ve mali nedenlerle tatmin edici bir tedavi alamayanların tedaviye erişimini genişletmekte kullanılacaktır.Carecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCARE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCARE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000,000