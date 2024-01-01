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CARE'in amacı, dünyadaki tüm insanların çeşitli hastalıklardan kurtulması, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmesi için dünyadaki tıbbi bakış açısında devrim yapmaktır. Bu projeden elde edilen nakit, geleceğin tıbbi teknolojisinin erken gelişimine yatırım yapmakta ve mali nedenlerle tatmin edici bir tedavi alamayanların tedaviye erişimini genişletmekte kullanılacaktır.