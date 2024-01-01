Capshort | CAPS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Capshort Hızlı Proje Tanıtımı
Capshort, kendisini blok zinciri teknolojisi ile kullanıcılar için çok duyulu eğlenceyi birleştiren entegre bir SocialFi ekosistemi olarak tasarlamıştır. Dünya çapındaki kullanıcılar video izlemek, müzik dinlemek, haber okumak, oyun oynamak ve özellikle içerik oluşturmak gibi çok duyulu eğlence etkinliklerine katılabilir.Capshort geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CAPS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCAPS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAPS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,000,000,000