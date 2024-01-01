Capshort geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Capshort, kendisini blok zinciri teknolojisi ile kullanıcılar için çok duyulu eğlenceyi birleştiren entegre bir SocialFi ekosistemi olarak tasarlamıştır. Dünya çapındaki kullanıcılar video izlemek, müzik dinlemek, haber okumak, oyun oynamak ve özellikle içerik oluşturmak gibi çok duyulu eğlence etkinliklerine katılabilir.