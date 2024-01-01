Capverse | CAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Capverse Hızlı Proje Tanıtımı
Capverse, galaksiler arası bir arka planda dijital evcil hayvan yetiştirmeye ve bunlarla savaşmaya odaklanan "Oyna Kazan" ve "Davet Et Kazan" konseptlerini birleştiren benzersiz bir oyundur.Capverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CAP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000