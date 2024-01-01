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Capverse, galaksiler arası bir arka planda dijital evcil hayvan yetiştirmeye ve bunlarla savaşmaya odaklanan "Oyna Kazan" ve "Davet Et Kazan" konseptlerini birleştiren benzersiz bir oyundur.