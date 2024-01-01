CANTO | CANTO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CANTO Hızlı Proje Tanıtımı
Canto'nun ilk yinelemesi, Ethereum Sanal Makinesi'ni (EVM) çalıştıran izinsiz genel amaçlı bir blok zinciridir. DeFi'nin, geleneksel sonrası bir finansal hareketle yeni sistemlerin erişilebilir, şeffaf, merkezi olmayan ve ücretsiz hale getirileceği vaadini yerine getirmek için inşa edildi.CANTO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CANTO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCANTO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCANTO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000