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Canto'nun ilk yinelemesi, Ethereum Sanal Makinesi'ni (EVM) çalıştıran izinsiz genel amaçlı bir blok zinciridir. DeFi'nin, geleneksel sonrası bir finansal hareketle yeni sistemlerin erişilebilir, şeffaf, merkezi olmayan ve ücretsiz hale getirileceği vaadini yerine getirmek için inşa edildi.