Candy Pocket geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CandyPocket, çevrimiçi ödemeler için bir web3 cüzdanıdır. Cüzdan ürünü, Candypocket = web3 cüzdanı + Dappstore + işlem özelliklerini içerir. Candy, kullanıcıları Paylaş ve Kazan teşvik yöntemiyle biriktirir.