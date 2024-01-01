Candy Pocket | CANDY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Candy Pocket Hızlı Proje Tanıtımı
CandyPocket, çevrimiçi ödemeler için bir web3 cüzdanıdır. Cüzdan ürünü, Candypocket = web3 cüzdanı + Dappstore + işlem özelliklerini içerir. Candy, kullanıcıları Paylaş ve Kazan teşvik yöntemiyle biriktirir.Candy Pocket geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CANDY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCANDY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCANDY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000