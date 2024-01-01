CAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Channels, rehinli borç verme ve madenciliğe katılmak için daha geniş bir varlık yelpazesini destekleyerek, baş borsalar tarafından üretilen çapraz zincir ERC-20 token ve stabilcoin ve ana üretim akışlarından yararlanmayı amaçlamaktadır.