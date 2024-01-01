CAN | CAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
CAN Hızlı Proje Tanıtımı
Channels, rehinli borç verme ve madenciliğe katılmak için daha geniş bir varlık yelpazesini destekleyerek, baş borsalar tarafından üretilen çapraz zincir ERC-20 token ve stabilcoin ve ana üretim akışlarından yararlanmayı amaçlamaktadır.CAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CAN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCAN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıCAN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000