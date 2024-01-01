FitBurn | CAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
FitBurn Hızlı Proje Tanıtımı
Fitburn, yaşam tarzı ve sağlıkta devrim yaratan, dünyanın ilk yapay zeka destekli spor yap-kazan fitness uygulamasıdır. Bu yenilikçi fitness uygulaması, kullanıcıları fitness hedeflerine ulaşma konusunda motive etmek için en son yapay zeka mekaniğini NFT ödülleriyle birleştirir.FitBurn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CAL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıCAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000