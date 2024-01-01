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Fitburn, yaşam tarzı ve sağlıkta devrim yaratan, dünyanın ilk yapay zeka destekli spor yap-kazan fitness uygulamasıdır. Bu yenilikçi fitness uygulaması, kullanıcıları fitness hedeflerine ulaşma konusunda motive etmek için en son yapay zeka mekaniğini NFT ödülleriyle birleştirir.