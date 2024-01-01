PancakeSwap | CAKE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PancakeSwap Hızlı Proje Tanıtımı
PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.PancakeSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
CAKE Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıCAKE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAKE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz