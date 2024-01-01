Caduceus Protocol | CAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Caduceus Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Caduceus Protocol (CMP2.0), merkeziyetsiz gerçek zamanlı edge rendering ile desteklenen Yapay Zeka, Metaverse ve Web3 için son derece modüler bir altyapı katmanıdır.Caduceus Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıCAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıCAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000