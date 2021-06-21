BZZ Token | BZZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BZZ Token Hızlı Proje Tanıtımı
Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.BZZ Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBZZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBZZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-06-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz70,364,473.085