BandZai | BZAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BandZai Hızlı Proje Tanıtımı
ZAI savaşçıları, başlıca hobileri birbirleriyle savaşmak olan beceriksiz ama vahşi efsanevi yaratıklardır! Kendi ZAI savaşçılarınızı, şöhret ve deneyim arayışıyla savaşa gönderin veya benzersiz bir eğitim sistemiyle seviyelerini yükseltin. ZAI savaşçılarınızla dövüşleri kazandıkça $BZAI kazanın veya benzersiz merkezlerimizden birinin kontrolünü ele geçirin ve ZAI savaşçılarını yetiştirip satmaya, eğitmeye veya iksir üretmeye başlayın! Daha güçlü ve daha özel ZAI savaşçıları kazanarak hem PVE hem de PvP modlarında oyunun sonuna kadar savaşın ve daha büyük ödüller kazanın!BandZai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBZAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBZAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000