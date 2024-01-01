BandZai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ZAI savaşçıları, başlıca hobileri birbirleriyle savaşmak olan beceriksiz ama vahşi efsanevi yaratıklardır! Kendi ZAI savaşçılarınızı, şöhret ve deneyim arayışıyla savaşa gönderin veya benzersiz bir eğitim sistemiyle seviyelerini yükseltin. ZAI savaşçılarınızla dövüşleri kazandıkça $BZAI kazanın veya benzersiz merkezlerimizden birinin kontrolünü ele geçirin ve ZAI savaşçılarını yetiştirip satmaya, eğitmeye veya iksir üretmeye başlayın! Daha güçlü ve daha özel ZAI savaşçıları kazanarak hem PVE hem de PvP modlarında oyunun sonuna kadar savaşın ve daha büyük ödüller kazanın!