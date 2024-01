Beyond Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Previously Beyondfi, NBX is a decentralized derivative platform that allows users to unlock the full potential of decentralized finance without limits. With prominent key partners including Huobi Ventures, Spark Digital Capital, and OKex Block Dream Fund, NBX values the decentralization and ethos of open finance.