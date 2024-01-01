Beyond Finance | BYN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Beyond Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Previously Beyondfi, NBX is a decentralized derivative platform that allows users to unlock the full potential of decentralized finance without limits. With prominent key partners including Huobi Ventures, Spark Digital Capital, and OKex Block Dream Fund, NBX values the decentralization and ethos of open finance.Beyond Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BYN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBYN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBYN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000