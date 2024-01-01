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BitcoinX, adını tüm kripto piyasasına güç veren kripto para biriminden alan bir coindir - BTC ile olan aşinalığı kripto topluluğunun güçlü beklentileriyle harmanlamaktadır. İsmindeki 'X' bir harften daha fazlasıdır; kripto tutkunlarının veya 'degenler'in dijital para biriminin dinamik dünyasında hevesle aradıkları büyük etkiyi sembolize eder. Memecoin kültürünün özünü taşıyan BitcoinX, sadece bir coin olmaktan ibaret değil; kripto alanına mizah ve coşkulu bir topluluk duygusu aşılayan kültürel bir harekettir. Halihazırda DestinyX gibi dinamik platformlarla entegre olan ve yakında daha heyecan verici ortaklıklara da imza atacak olan BitcoinX, heyecan verici geleceğin öncüsü olmayı hedefleyerek kendisini kripto paranın süregelen evriminde önemli bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.