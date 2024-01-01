Bloxies | BXC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bloxies Hızlı Proje Tanıtımı
BitcoinX, adını tüm kripto piyasasına güç veren kripto para biriminden alan bir coindir - BTC ile olan aşinalığı kripto topluluğunun güçlü beklentileriyle harmanlamaktadır. İsmindeki 'X' bir harften daha fazlasıdır; kripto tutkunlarının veya 'degenler'in dijital para biriminin dinamik dünyasında hevesle aradıkları büyük etkiyi sembolize eder. Memecoin kültürünün özünü taşıyan BitcoinX, sadece bir coin olmaktan ibaret değil; kripto alanına mizah ve coşkulu bir topluluk duygusu aşılayan kültürel bir harekettir. Halihazırda DestinyX gibi dinamik platformlarla entegre olan ve yakında daha heyecan verici ortaklıklara da imza atacak olan BitcoinX, heyecan verici geleceğin öncüsü olmayı hedefleyerek kendisini kripto paranın süregelen evriminde önemli bir oyuncu olarak konumlandırmaktadır.Bloxies geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBXC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBXC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,000,000,000