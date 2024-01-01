BILLIONVIEW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BILLIVERSE, İçerik oluşturucuları güçlendirmek ve onları hayranlarına ve yeni takipçi topluluklarına yaklaştırmak için tasarlandı. İçerik oluşturucuların eğlenceli ve bir şeylere dokunabildiği bu farklı kültürler, platformda hayranlarıyla gerçek ilişkiler kurabilmesine ve içeriklerden daha fazla yararlanabilmesine olanak tanır.