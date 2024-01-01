BILLIONVIEW | BVT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BILLIONVIEW Hızlı Proje Tanıtımı
BILLIVERSE, İçerik oluşturucuları güçlendirmek ve onları hayranlarına ve yeni takipçi topluluklarına yaklaştırmak için tasarlandı. İçerik oluşturucuların eğlenceli ve bir şeylere dokunabildiği bu farklı kültürler, platformda hayranlarıyla gerçek ilişkiler kurabilmesine ve içeriklerden daha fazla yararlanabilmesine olanak tanır.BILLIONVIEW geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BVT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBVT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBVT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000