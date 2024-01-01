Bovine Verse Game | BVG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bovine Verse Game Hızlı Proje Tanıtımı
BovineVerse, Web3.0 altında bir genesis Fi+ meta evren platformudur. BovineVerse, birden fazla zincir üstü oyun ve spor tahmin sistemi yayınlamayı planlıyor ve ayrıca üçüncü taraflara API arayüzleri sunuyor. Bu şekilde topluluğun DAO ruhu, özerklik konusunda yüksek esnekliğe sahip olması bekleniyor. Oyna Kazan deneyimini en üst düzeye çıkarmak için çeşitli NFT'lere sahip olabilir, sosyal, macera ve çevrimiçi spor tahminlerine vb. katılım sağlayabilirsiniz!Bovine Verse Game geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBVG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBVG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000