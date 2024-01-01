BURN | BURN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BURN Hızlı Proje Tanıtımı
Gas Labs, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş, kripto para birimi ortamındaki değer ve kıtlık standartlarını yeniden tanımlamayı amaçlayan öncü bir projedir.BURN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BURN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBURN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBURN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000