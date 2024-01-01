BurgerSwap | BURGER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BurgerSwap Hızlı Proje Tanıtımı
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.
For project details, please visit the project official website mentioned above.BurgerSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BURGER Token MEXC'de
MEXC Borsası, BurgerSwap (BURGER) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de BURGER
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıBURGER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBURGER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz63,000,000