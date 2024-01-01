Blocksquare Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Blocksquare, gayrimenkul varlıklarını internete aktarmak için gerekli altyapıyı kuran bir teknoloji şirketidir. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar her türden işletme, emlak mülklerinin değerini dijitalleştirmek, yatırım platformlarını başlatmak ve insanları çevrimiçi olarak tokenize edilmiş emlak anlaşmalarına bağlamak için Blocksquare'in çözümlerini ve API'lerini kullanabilir.