Blocksquare Token | BST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Blocksquare Token Hızlı Proje Tanıtımı
Blocksquare, gayrimenkul varlıklarını internete aktarmak için gerekli altyapıyı kuran bir teknoloji şirketidir. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar her türden işletme, emlak mülklerinin değerini dijitalleştirmek, yatırım platformlarını başlatmak ve insanları çevrimiçi olarak tokenize edilmiş emlak anlaşmalarına bağlamak için Blocksquare'in çözümlerini ve API'lerini kullanabilir.Blocksquare Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000