BRN | BRN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BRN Hızlı Proje Tanıtımı
BRN Metaverse, teknolojiyle ve birbirimizle etkileşimde bulunma biçimimizi tamamen dönüştürmeyi amaçlayan son derece iddialı bir projedir. Bunu, metaverse ile gerçek dünyayı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak başarmayı amaçlamaktadır. BRN Metaverse, son teknoloji ve token tabanlı bir ekosistem kullanarak Yapay Zeka, Oyun, Blok Zinciri, Web 3.0 ve diğer çığır açıcı kavramları entegre etmek için çalışmaktadır. Bu entegrasyon, geleneksel sınırları aşan geçen devrim niteliğinde bir oyun deneyimi getirecektir. BRN Metaverse'i diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oyun içi envanterler, sanal ekonomiler ve oyna-kazan mekanizmalarını bir araya getirmesidir. BRN Metaverse, bu yenilikçi özellikleri sunarak yalnızca oyun deneyimini geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda oyun içi varlıkların değerinin çeşitli faktörler tarafından belirlendiği sanal ekonomiler de yaratmaktadır. Bu faktörler arasında, oyun ekosistemine yepyeni bir heyecan ve değer katan oyuncu talebi, nadirlik ve fayda yer almaktadır. BRN Metaverse, oyun endüstrisinde devrim yaratma ve blok zinciri teknolojisi ile yapay zekanın gücünü bir araya getirme konusundaki cesur vizyonuyla, kendisini bu dinamik ve dönüştürücü alanda önemli bir oyuncu olarak konumlandırmanın yanı sıra, teknoloji odaklı etkileşimlerin ve sürükleyici oyun deneyiminin geleceğini şekillendirmede öncülük etmeyi hedeflemektedir.BRN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıBRN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBRN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz228,700,000