Bitgert | BRISE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bitgert Hızlı Proje Tanıtımı
Bitgert, blockchain teknolojisi ürünlerine ve denetim çözümlerine odaklanan bir kripto mühendisliği organizasyonudur, $BRISE tokenimiz, BUSD ödüllerini stake etme ve akıllı sözleşmemiz yoluyla yatırımcılarına kazanç sağlarken, tokenimizin fiyat artışına yardımcı olan ve nadirliğini koruyan geri alım işlevine de sahiptir.Bitgert geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BRISE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBRISE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBRISE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000