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Bitgert, blockchain teknolojisi ürünlerine ve denetim çözümlerine odaklanan bir kripto mühendisliği organizasyonudur, $BRISE tokenimiz, BUSD ödüllerini stake etme ve akıllı sözleşmemiz yoluyla yatırımcılarına kazanç sağlarken, tokenimizin fiyat artışına yardımcı olan ve nadirliğini koruyan geri alım işlevine de sahiptir.