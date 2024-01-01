Angry Birds | BRD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Angry Birds Hızlı Proje Tanıtımı
BRD, sosyal, GameFi ve meta veri tabanı uygulama ekolojisini entegre eden ekolojik bir halka açık zincirdir. Misyonu, mevcut meta veri tabanına destek sağlamak ve adil, kamusal, merkeziyetsiz, eğlenceli ve yenilikçi bir Web 3.0 çağını aktif olarak inşa etmektir.Angry Birds geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BRD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBRD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBRD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000