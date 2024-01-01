Angry Birds geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BRD, sosyal, GameFi ve meta veri tabanı uygulama ekolojisini entegre eden ekolojik bir halka açık zincirdir. Misyonu, mevcut meta veri tabanına destek sağlamak ve adil, kamusal, merkeziyetsiz, eğlenceli ve yenilikçi bir Web 3.0 çağını aktif olarak inşa etmektir.