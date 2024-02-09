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Brainers, kullanıcıların etkileşimler yoluyla kazanç elde etmelerini sağlayarak sosyal paylaşım ağlarını yeniden tanımlıyor. Ethereum üzerindeki BRAINERS token ile topluluk büyümesini ve yeniliği teşvik ediyor.