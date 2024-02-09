BRAINERS | BRAINERS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BRAINERS Hızlı Proje Tanıtımı
Brainers, kullanıcıların etkileşimler yoluyla kazanç elde etmelerini sağlayarak sosyal paylaşım ağlarını yeniden tanımlıyor. Ethereum üzerindeki BRAINERS token ile topluluk büyümesini ve yeniliği teşvik ediyor.BRAINERS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BRAINERS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBRAINERS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıBRAINERS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2024-02-09
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.371 USDT
Maksimum Arz371,000,000