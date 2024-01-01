BOZO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$BOZO, Bozo Collective için resmi topluluk tokenidir. Bozo şemsiyesi altındaki çeşitli DApp'ler tarafından desteklenen deflasyonist bir tokendir. DApp'ler arasında BOZOsniper (Solana'da SPL token alım satımı için bir araç), BozoSwap (alım satımda ödüller ile en sevdiğiniz meme coinler için bir token takası), BozoWheel ($BOZO yatırabileceğiniz ve ödüle çevirebileceğiniz bir oyun) bulunmaktadır.