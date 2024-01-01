BOZO | BOZO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
BOZO Hızlı Proje Tanıtımı
$BOZO, Bozo Collective için resmi topluluk tokenidir. Bozo şemsiyesi altındaki çeşitli DApp'ler tarafından desteklenen deflasyonist bir tokendir. DApp'ler arasında BOZOsniper (Solana'da SPL token alım satımı için bir araç), BozoSwap (alım satımda ödüller ile en sevdiğiniz meme coinler için bir token takası), BozoWheel ($BOZO yatırabileceğiniz ve ödüle çevirebileceğiniz bir oyun) bulunmaktadır.BOZO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
BOZO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıBOZO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıBOZO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz93,502,650,625,400.69